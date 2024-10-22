Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Giftanschlag im Fitnessclub

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 34vom 22.10.2024
Giftanschlag im Fitnessclub

Giftanschlag im FitnessclubJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 34: Giftanschlag im Fitnessclub

21 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12

Eine attraktive Fitnesstrainerin wird Opfer einer hinterhältigen Säureattacke, sie erleidet schwere Verätzungen am Kopf. Die Suche nach dem Täter gestaltet sich schwierig, denn das Opfer hatte viele Neider. Als sich herausstellt, dass die Sportlerin eine Affäre mit ihrem verheirateten Chef hat, gerät dessen Frau ins Visier der Ermittler ...

