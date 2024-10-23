K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 37: Tödlicher Ruhm
21 Min.Folge vom 23.10.2024Ab 12
Alexandra Rietz und Gerrit Grass werden Zeugen eines Mordanschlags auf einen Schlagersänger. Schon am nächsten Tag geschieht der zweite Angriff auf das Leben des Musikers: Ein Unbekannter sperrt ihn mit einer Vogelspinne ins Aufnahmestudio. In letzter Sekunde können die Kommissare ihn retten. Das Opfer selbst verdächtigt seinen Tontechniker - aus Rache, weil er ihn entlassen hat.
