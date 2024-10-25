Gefährliche MitbewohnerinJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 45: Gefährliche Mitbewohnerin
21 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 12
Eine junge Frau zieht bei Gerrit Grass in die WG ein. Alle sind glücklich über die neue Mitbewohnerin, bis Kommissar Grass in ihrem Zimmer eine Waffe findet. Bevor er sie dazu befragen kann, ist die junge Frau verschwunden. Die Mutter der neuen Mitbewohnerin ist überrascht, sie wusste nicht einmal, dass ihre Tochter ausgezogen war. Was hat die junge Frau vor?
