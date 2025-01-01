Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Skrupellose Freundinnen

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 54
Skrupellose Freundinnen

Skrupellose FreundinnenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 54: Skrupellose Freundinnen

21 Min.Ab 12

Ein junges Mädchen wird ermordet in ihrem Zimmer aufgefunden. Sie und ihre beste Freundin waren Mitglieder einer Rockband. Unter Verdacht gerät der Sänger der Band. Er hat Sexfotos der Freundin der Toten gemacht und diese ohne deren Wissen im Internet verkauft. Ist die Tote hinter das schmutzige Geheimnis des Sängers gekommen? Und musste sie deswegen sterben?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen