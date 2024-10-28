Doppelleben eines PolizistenJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 56: Doppelleben eines Polizisten
21 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12
Ein maskierter Täter bricht nachts in eine Bank ein und verschafft sich Zugang zu den Daten der Geldtransporte. Die Kommissare sind sich sicher: Er plant einen großen Coup. Doch wer ist der Unbekannte und wann soll der Überfall stattfinden? Die Hinweise verdichten sich auf einen Mann aus den eigenen Reihen. Alexandra Rietz wird auf den Kollegen angesetzt ...
