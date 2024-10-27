Sexdate mit einem MörderJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 677: Sexdate mit einem Mörder
21 Min.Folge vom 27.10.2024Ab 12
Mord in einem Stundenhotel für Schwule: Ein Familienvater wird bei Sexspielen mit einer Peitsche erwürgt. Die Ehefrau des Toten ist am Boden zerstört. Sie kannte die Neigung ihres Mannes, hatte aber gehofft, dass er wegen seiner Familie und vor allem wegen seines Babys nicht mehr im Schwulen-Milieu verkehrt. Die Kommissare finden im Computer des Toten pikante E-Mails von einem Unbekannten.
