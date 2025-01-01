Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

In der Gewalt des Amokläufers

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 74
In der Gewalt des Amokläufers

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 74: In der Gewalt des Amokläufers

21 Min.Ab 12

Der Gerichtsmediziner und Michael Naseband sind mit einem Freund des Arztes zum Essen verabredet. Der Doc holt seinen Freund dafür von der Arbeit ab. Gerade als sie gehen wollen, versperrt ihnen ein bewaffneter Mann den Weg. Der Psychopath schießt wild um sich und verletzt eine Angestellte schwer. In letzter Sekunde kann sich der Gerichtsmediziner mit einigen Mitarbeitern ins Büro des Chefs retten ...

