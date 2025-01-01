Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Rivalen der Rennbahn

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 91
Rivalen der Rennbahn

Rivalen der RennbahnJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 91: Rivalen der Rennbahn

21 Min.Ab 12

Auf einem Pferdehof wird ein wertvoller Deckhengst gestohlen. Die Gutsbesitzer sind verzweifelt, das Tier ist ihre einzige Existenzgrundlage. Doch es kommt noch Schlimmer: In einer Pferdebox wird kurz darauf eine verscharrte Leiche gefunden! Steht der Mord in Zusammenhang mit dem verschwundenen Zuchthengst? Die Kommissare tappen im Dunkeln - bis sie im Nachlass des Toten eindeutige Fotos finden...

