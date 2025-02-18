Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzlos

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 132vom 18.02.2025
22 Min.Folge vom 18.02.2025Ab 12

Ein Vater kämpft um das Leben seiner Tochter. Das herzkranke Mädchen stirbt in zwei Wochen, wenn bis dahin kein geeignetes Spenderherz gefunden wird. Als aus dem Krankenhaus Akten gestohlen werden, kommt ein schrecklicher Verdacht auf: Plant der Vater einen anderen Patienten zu töten, um so das Leben seiner Tochter zu retten? Der Vater weist alle Vorwürfe entschieden von sich. Als er sich aber eine Waffe besorgt, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...

SAT.1 GOLD
