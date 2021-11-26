Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 109vom 26.11.2021
Folge 109: Tod in der Blüte

23 Min.Folge vom 26.11.2021Ab 12

Eine junge Frau wird brutal ermordet. Immer und immer wieder wurde ihr in den Unterleib gestochen. Die Obduktion ergibt: Sie war im vierten Monat schwanger. Der Freund der Toten gerät unter Verdacht. Er ist abgebrannt und wollte seine Freundin zur Abtreibung zwingen. Ist der junge Mann wirklich zu so einer grausamen Tat fähig?

