Zerbrochenes LiebesglückJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 55: Zerbrochenes Liebesglück
23 Min.Folge vom 15.03.2025Ab 12
Ein Teenie-Pärchen ist spurlos verschwunden. Die Kommissare finden heraus, dass die Eltern des jungen Liebespaares gegen die Beziehung waren. Als sich der Entführer meldet und eine halbe Million Euro Lösegeld fordert, mischt sich der Vater des entführten Jungen in die Ermittlungen ein. Das hat zur Folge, dass die Lösegeldübergabe misslingt und der Entführer stirbt. Wie sollen die Kommissare jetzt noch das junge Paar finden?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick