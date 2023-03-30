Abzocke per SMS: Die häufigsten Messenger-BetrugsfallenJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 8: Abzocke per SMS: Die häufigsten Messenger-Betrugsfallen
48 Min.Folge vom 30.03.2023Ab 12
Messenger-Dienste und SMS sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch was so selbstverständlich ist, birgt große Gefahren: Immer mehr Betrüger nutzen Kurznachrichten, um uns abzuzocken. Doch wie gehen die Betrüger vor, um an unser Geld und unsere Daten zu kommen? Im K1 Magazin geht Kabel Eins-Abzocke-Experte Peter Giesel den drei häufigsten Betrugsmaschen auf den Grund und erklärt, wie Sie sich dagegen schützen können.
