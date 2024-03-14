Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Bei Anruf Schock: Wie funktioniert die Masche der Telefonabzocker?

Kabel EinsStaffel 2024Folge 10vom 14.03.2024
Bei Anruf Schock: Wie funktioniert die Masche der Telefonabzocker?

Bei Anruf Schock: Wie funktioniert die Masche der Telefonabzocker? Jetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 10: Bei Anruf Schock: Wie funktioniert die Masche der Telefonabzocker?

44 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12

Eine perfide Abzocke-Masche, deren Häufigkeit gerade massiv zunimmt: Das Telefon klingelt und es melden sich Angehörige, die angeblich in Not sind. Das Ziel der Anrufer: Ihre Opfer in Schockstarre versetzen und zur Zahlung von hohen Geldbeträgen drängen. Doch wie genau laufen diese Schockanrufe ab? Und wie kann man sie rechtzeitig erkennen? K1 Magazin-Reporterin Marina Kornath trifft Betroffene, und eine LKA-Beamtin sowie Kabel Eins-Journalist Peter Giesel erklären, wie man sich wehren kann.

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 4 Staffeln und Folgen