Bei Anruf Schock: Wie funktioniert die Masche der Telefonabzocker? Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 10: Bei Anruf Schock: Wie funktioniert die Masche der Telefonabzocker?
44 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12
Eine perfide Abzocke-Masche, deren Häufigkeit gerade massiv zunimmt: Das Telefon klingelt und es melden sich Angehörige, die angeblich in Not sind. Das Ziel der Anrufer: Ihre Opfer in Schockstarre versetzen und zur Zahlung von hohen Geldbeträgen drängen. Doch wie genau laufen diese Schockanrufe ab? Und wie kann man sie rechtzeitig erkennen? K1 Magazin-Reporterin Marina Kornath trifft Betroffene, und eine LKA-Beamtin sowie Kabel Eins-Journalist Peter Giesel erklären, wie man sich wehren kann.
