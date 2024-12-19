Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2024Folge 44vom 19.12.2024
45 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 12

Ein Restaurantbesuch ist immer etwas Besonderes! Aber würde es Ihnen gefallen, wenn Sie beim Essen beschimpft werden? Hätten Sie Lust auf ein Lokal, in dem es nur Gerichte aus der Dose gibt? Oder möchten Sie in einer Sauerstoffkugel unter Wasser speisen? Kabel Eins-Profikoch Mike Süsser nimmt Sie mit auf eine Weltreise zu den sechs verrücktesten Restaurants der Welt!

