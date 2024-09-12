Von Burger-Bratwurst bis Schwarzwälder Kirsch: Überzeugen verrückte Würste?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 33: Von Burger-Bratwurst bis Schwarzwälder Kirsch: Überzeugen verrückte Würste?
45 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 12
Wenn die Deutschen grillen, landet meistens Bratwurst auf dem Rost. Dabei sind Nürnberger, Krakauer und Thüringer am beliebtesten. Doch wie wäre es mit was Neuem – eine Burger-Bratwurst mit Essiggurken und Käse oder im Schwarzwälder-Kirsch-Stil mit Schokolade? K1 Magazin-Moderatorin Madita van Hülsen besucht eine kreative Metzgermeisterin in Lampertheim, die sich verrückte Rezepturen ausdenkt. Können sie eingefleischte Bratwurst-Fans überzeugen?
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick