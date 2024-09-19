Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2024Folge 34vom 19.09.2024
46 Min.Folge vom 19.09.2024Ab 12

Goodbye Niedersachen, hallo Halifax! Eine deutsche Familie erfüllt sich ihren Traum vom Auswandern auf einer kanadischen Farm. Zwischen Bisons und Baustellen gibt viel zu tun - denn Familie Teerling hat auf ihrem 1000 Hektar Land große Pläne. Doch das Leben in der Wildnis Kanadas birgt viele Herausforderungen. Das "K1 Magazin" hat die Auswanderer auf ihrer Farm besucht.

