Auswandern nach Kanada: Gelingt dieser Traum einer deutschen Familie?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 34: Auswandern nach Kanada: Gelingt dieser Traum einer deutschen Familie?
46 Min.Folge vom 19.09.2024Ab 12
Goodbye Niedersachen, hallo Halifax! Eine deutsche Familie erfüllt sich ihren Traum vom Auswandern auf einer kanadischen Farm. Zwischen Bisons und Baustellen gibt viel zu tun - denn Familie Teerling hat auf ihrem 1000 Hektar Land große Pläne. Doch das Leben in der Wildnis Kanadas birgt viele Herausforderungen. Das "K1 Magazin" hat die Auswanderer auf ihrer Farm besucht.
