K1 Magazin

Zahnpasta, Rasierschaum und Mayo: Bringen Hausmittel alte Autos zum Glänzen?

Kabel EinsStaffel 2024Folge 39vom 14.11.2024
Zahnpasta, Rasierschaum und Mayo: Bringen Hausmittel alte Autos zum Glänzen?

Zahnpasta, Rasierschaum und Mayo: Bringen Hausmittel alte Autos zum Glänzen?Jetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 39: Zahnpasta, Rasierschaum und Mayo: Bringen Hausmittel alte Autos zum Glänzen?

Folge vom 14.11.2024

49 Millionen Autos sind auf Deutschlands Straßen unterwegs – so viele wie nie zuvor! Doch was, wenn die Beulen und Kratzer bekommen? Hausmittel können das Auto angeblich im Handumdrehen wieder schick machen. Aber bekommt man mit heißem Wasser wirklich Dellen aus der Stoßstange? Und sorgt Mayonnaise für glänzende Oberflächen im Innenraum? Die „Garage Brothers“ Jens und Martin Jarosch finden es im K1 Magazin heraus!

