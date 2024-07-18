Fleisch-Abzocke: Peter Giesel testet Steak-Restaurants in ArgentinienJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 25: Fleisch-Abzocke: Peter Giesel testet Steak-Restaurants in Argentinien
47 Min.Folge vom 18.07.2024Ab 12
Argentinien ist nicht nur bekannt für seine Fußballer, sondern auch seine Fleischspezialitäten! Ein Klassiker: Asado, eine üppige Grillplatte aus Rind-, Schwein- und Geflügelfleisch. In Buenos Aires gibt es eine Vielzahl an Restaurants, die diese Spezialität anbieten – oft zu kleinen Preisen. Doch Vorsicht: Auch hier lauern Touristenfallen, die für schlechte Fleischqualität ordentlich abkassieren. Kabel Eins-Abzocke-Experte Peter Giesel hat zwei Restaurants getestet.
