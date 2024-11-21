Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Verkohltes Gyros und Streit im Team: Kann Frank Rosin dem "Ephesus" helfen?

Kabel EinsStaffel 2024Folge 40vom 21.11.2024
Verkohltes Gyros und Streit im Team: Kann Frank Rosin dem "Ephesus" helfen?

Verkohltes Gyros und Streit im Team: Kann Frank Rosin dem "Ephesus" helfen?Jetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 40: Verkohltes Gyros und Streit im Team: Kann Frank Rosin dem "Ephesus" helfen?

46 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12

Sternekoch Frank Rosin räumt auf: Diesmal im „Ephesus“ im niedersächsischen Drakenburg. Das Geschäft läuft nicht, Koch und Wirt sind zerstritten, und Chef Toni verbringt so viel Zeit in seinem Laden, dass er seine Familie kaum noch sieht. Kann Frank Rosin frischen Wind in das griechische Restaurant bringen und die Mitarbeiter auf eine Linie bringen? Das K1 Magazin hat das „Ephesus“ fünf Monate später besucht.

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 4 Staffeln und Folgen