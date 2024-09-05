Vom Greenhorn zum Cowboy: Lasso-Werfen, Line Dance und Hobby HorsingJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 32: Vom Greenhorn zum Cowboy: Lasso-Werfen, Line Dance und Hobby Horsing
46 Min.Folge vom 05.09.2024Ab 12
Einmal Cowboy oder Cowgirl sein! Das geht auch hier in Deutschland. Beim Ranch Roping lernen Anfänger die Grundlagen des Lasso-Werfens, Line Dancer schwingen in Cowboystiefeln das Tanzbein, und wer sich wie Ross und Reiter im wilden Westen fühlen möchte, für den gibt es einen besonders skurrilen Sport: Reiten auf einem Steckenpferd! Das K1 Magazin hat drei Reporter losgeschickt, um diese außergewöhnlichen Western-Hobbys zu testen.
