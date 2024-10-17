Schwertransport der Superlative: Ein U-Boot zieht umJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 35: Schwertransport der Superlative: Ein U-Boot zieht um
47 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12
Es ist ein Schwertransport der ganz besonderen Art: Ein ausrangiertes U-Boot der Bundeswehr macht sich auf den Weg in ein Technikmuseum: 270 Kilometer über Flüsse und durch Dörfer. Ein spezieller Tieflader mit 30 Achsen und 240 Rädern transportiert das 350 Tonnen schwere Boot. Das K1 Magazin dokumentiert die vierwöchige Reise – eine Reise voller Hindernisse und Emotionen.
