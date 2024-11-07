Pilot für einen Tag: Wie abenteuerlich sind Flugkurse für Anfänger?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 38: Pilot für einen Tag: Wie abenteuerlich sind Flugkurse für Anfänger?
46 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 12
Einmal Pilot sein – das geht! Überall in Deutschland bieten Ausbilder begleitete Flugstunden an, in denen man selbst den Steuerknüppel übernehmen darf. Knapp 300 Euro kostet der einstündige Ausflug. Lohnt sich dieses Abenteuer? Das K1 Magazin schickt zwei Reporter in die Luft: Marina Kornath hebt in einem Jet ab, und Lenny Peteanu fliegt Tragschrauber – eine Mischung aus Flugzeug und Hubschrauber. Zwischen Nervenkitzel und Angstschweiß: Wie schlagen sich die beiden in ihrer ersten Flugstunde?
