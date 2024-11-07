Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Pilot für einen Tag: Wie abenteuerlich sind Flugkurse für Anfänger?

Kabel EinsStaffel 2024Folge 38vom 07.11.2024
Pilot für einen Tag: Wie abenteuerlich sind Flugkurse für Anfänger?

K1 Magazin

Folge 38: Pilot für einen Tag: Wie abenteuerlich sind Flugkurse für Anfänger?

46 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 12

Einmal Pilot sein – das geht! Überall in Deutschland bieten Ausbilder begleitete Flugstunden an, in denen man selbst den Steuerknüppel übernehmen darf. Knapp 300 Euro kostet der einstündige Ausflug. Lohnt sich dieses Abenteuer? Das K1 Magazin schickt zwei Reporter in die Luft: Marina Kornath hebt in einem Jet ab, und Lenny Peteanu fliegt Tragschrauber – eine Mischung aus Flugzeug und Hubschrauber. Zwischen Nervenkitzel und Angstschweiß: Wie schlagen sich die beiden in ihrer ersten Flugstunde?

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 4 Staffeln und Folgen