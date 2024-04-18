TEMU im Test: Was taugen billige Elektrogeräte der Online-Plattform aus China?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 14: TEMU im Test: Was taugen billige Elektrogeräte der Online-Plattform aus China?
47 Min.Folge vom 18.04.2024Ab 12
TEMU boomt: Bis zu 200.000 Pakete der Verkaufsplattform aus Fernost sollen täglich in Deutschland ankommen. Kein Wunder, denn die Auswahl scheint endlos, und die Preise setzen neue Billig-Rekorde. Oft sehen die Artikel aus wie Markenware, kosten aber nur einen Bruchteil davon. Doch wie gut sind TEMU-Elektrogeräte wie Staubsauger, elektrische Zahnbürsten oder Action-Cams? Lohnt sich der Kauf? Das K1 Magazin macht den großen Test!
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick