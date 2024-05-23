Schuldenberg: Können Manni und Petra ihre Gastronomie auf Mallorca retten?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 18: Schuldenberg: Können Manni und Petra ihre Gastronomie auf Mallorca retten?
47 Min.Folge vom 23.05.2024Ab 12
Petra und Manni betreiben drei Restaurants auf der spanischen Insel. Eigentlich wollten die Koblenzer hier im sonnigen Süden bald in Rente gehen. Doch dann kam Corona und hinterließ einen riesigen Schuldenberg. Jetzt müssen sie ihre Einnahmen steigern und setzen dabei auf Veranstaltungen und Hochzeitsfeiern. Ob das Jahr 2024 endlich wieder gut läuft? Das K1 Magazin hat die „Träumeria“ zum Saisonstart besucht.
