Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Essen wie in Griechenland: Wie nah kommen Fertiggerichte an die Originale heran?

Kabel EinsStaffel 2024Folge 24vom 11.07.2024
Essen wie in Griechenland: Wie nah kommen Fertiggerichte an die Originale heran?

Essen wie in Griechenland: Wie nah kommen Fertiggerichte an die Originale heran?Jetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 24: Essen wie in Griechenland: Wie nah kommen Fertiggerichte an die Originale heran?

47 Min.Folge vom 11.07.2024Ab 12

Gyros, Bifteki oder gefüllte Weinblätter genießen wir im Griechenland-Urlaub – geht das zuhause mit Tiefkühl- und Fertiggerichten genauso gut? Wie schmecken die Konserven und worauf muss man achten? K1 Magazin-Moderatorin Madita van Hülsen stellt drei griechische Gerichte mit dem Wirt Kostas Papadhimas auf den Prüfstand. Und Koch Naser zeigt, wie die Klassiker der griechischen Küche frisch zubereitet werden.

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 4 Staffeln und Folgen