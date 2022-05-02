K11 - Die neuen Fälle
Folge 38: 22 Minuten Angst
Folge vom 02.05.2022
Ein Amokläufer versetzt ein ganzes Hotel in Angst und Schrecken. Hauptkommissar Michael Naseband ist sogar persönlich von der gefährlichen Situation betroffen: Die Tochter einer Freundin befindet sich in dem Gebäude. Gemeinsam mit Charlotte Fuchs setzt er alles daran, sie zu finden und den Täter zu überführen. Können die Kommissare das Unglück verhindern?
