K11 - Die neuen Fälle

SAT.1Staffel 4Folge 38vom 02.05.2022
22 Min.Folge vom 02.05.2022Ab 12

Ein Amokläufer versetzt ein ganzes Hotel in Angst und Schrecken. Hauptkommissar Michael Naseband ist sogar persönlich von der gefährlichen Situation betroffen: Die Tochter einer Freundin befindet sich in dem Gebäude. Gemeinsam mit Charlotte Fuchs setzt er alles daran, sie zu finden und den Täter zu überführen. Können die Kommissare das Unglück verhindern?

