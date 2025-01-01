Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Das graue Schaf (1) + (2)

SAT.1Staffel 4Folge 42
Folge 42: Das graue Schaf (1) + (2)

43 Min.Ab 12

Nach abgesessener Haftstrafe wegen Vatermordes will ein Ex-Sträfling Rache. Er macht sich auf die Suche nach der Kommissarin, die ihn verknackt hat. Dabei handelt es sich um Charlotte Fuchs. Sein Ultimatum: Sie beweist seine Unschuld oder zahlt mit ihrem Leben! Die Kommissare Robert Ritter und Samir Selig kämpfen im beschaulichen Voralpenland gegen einen unberechenbaren Gegner und die Zeit ...

