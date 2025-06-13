K11 - Die neuen Fälle
Folge 56: Zeichen der Vergeltung
22 Min.Folge vom 13.06.2025Ab 12
Am Tatort eröffnet sich den Kommissaren Michael Naseband und Charlotte Fuchs ein bizarres Bild: Ein Blutbad in der Garage und japanische Schriftzeichen an der Hauswand eines Anwesens. Vom Opfer fehlt jede Spur. Unter Hochdruck puzzeln die Ermittler die Fakten zusammen, bis sie schließlich die erschütternde Wahrheit erkennen.
