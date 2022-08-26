Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Bis dass der Tod ...

SAT.1Staffel 4Folge 69vom 26.08.2022
Bis dass der Tod ...

K11 - Die neuen Fälle

Folge 69: Bis dass der Tod ...

22 Min.Folge vom 26.08.2022Ab 12

Bei einem Junggesellinnenabschied verliert die Freundin einer Braut plötzlich das Bewusstsein. Kurz darauf kämpft auch der Bräutigam um sein Leben. Die Kommissare Robert Ritter und Daniela Stamm finden heraus, dass beide Opfer vergiftet wurden. Alles deutet darauf hin, dass jemand versucht, die Hochzeit zu sabotieren. Aber würde der Täter auch über Leichen gehen, um an sein Ziel zu kommen?

