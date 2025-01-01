Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Tatü Tata, die Feuerwehr ist da

SAT.1 Staffel 4 Folge 111
Tatü Tata, die Feuerwehr ist da

Klinik am Südring

Folge 111: Tatü Tata, die Feuerwehr ist da

45 Min. Ab 12

Ein Feuerwehrmann wird in die Klinik gebracht. Sein schlechter Allgemeinzustand bereitet den Ärzten große Sorgen. Was steckt bloß dahinter? - In der Klinik wird ein Senioren-Paar beim Sex überrascht. Doch die peinliche Situation wird schnell ernst, denn einer der beiden scheint schwer krank zu sein - und ansteckend! - Ein Schüler verletzt sich am Nachmittag in der Schule. Doch warum war er um diese Zeit dort? Und wieso hat er gelogen und behauptet, er müsse nachsitzen?

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

