Klinik am Südring
Folge 10: Lieferservice in die Klinik
45 Min.Ab 12
Eine Studentin hatte einen Unfall als Pizza-Botin. Doch dann stellt sich heraus, dass sie bei dem Lieferdienst gar nicht angestellt ist! Und: Ein Patient, der am Fuß operiert werden soll, fällt durch seine Schroffheit gegenüber Ärzten und Pflegern auf. Hat sein Verhalten eine medizinische Ursache? Außerdem: Beim Haareschneiden ihrer Freundin verletzt sich eine gelernte Friseurin. Warum ist sie nicht bei der Sache?
