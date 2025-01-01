Klinik am Südring
Folge 4: Eine ganz kleine Überraschung
44 Min.Ab 12
Eine verwirrte Frau wird von ihrer Mutter in die Klinik gebracht und fragt ständig nach einer "Fiona". Ist das etwa ihre heimliche Freundin? Wird sie die unumgängliche Not-OP überstehen? - Ein Mann kommt mit Darmblutungen in die Klinik. Doch er ist sehr verschlossen und macht aus allem ein Geheimnis. - Eine Schülerin leidet unter starken Knieschmerzen. Doch wieso kommen diese von der Hüfte und was hat ihr Mitschüler damit zu tun?
