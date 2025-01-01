Klinik am Südring
Folge 17: In den Tiefen des Sees
44 Min.Ab 12
Was hat das Verschwinden ihres Hundes mit dem hohen Fieber und einer dringenden OP einer jungen Schülerin zu tun? Ein Mädchen wird von seiner Adoptivschwester nach einem Unfall mit einem E-Scooter in die Klinik gebracht. Doch warum hat die Bremse des Rollers nicht funktioniert? Ein bewusstloser Mann wird nach einem Sturz in einen Whirlpool auf die Intensivstation gebracht. Wie kam es zu dem Unfall? Die Ärzte stehen vor einem Rätsel.
