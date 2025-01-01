Klinik am Südring
Folge 15: Kaputt gemacht
44 Min.Ab 12
Ein Bauarbeiter ist mit dem Arm in Teer gefallen. Doch viel auffälliger ist sein desolater Allgemeinzustand. Was verschweigt der werdende Vater? Und: Eine Frau wird nach einem Abendessen mit starken Bauchschmerzen in die Klinik gebracht. Doch ihr Magen scheint leer zu sein! Woher stammen ihre Schmerzen? Außerdem: Eine werdende Mutter will verhindern, dass ihr One-Night-Stand von ihrem gemeinsamen Kind erfährt. Er soll ein Schläger sein und ist wohl auf dem Weg in die Klinik ...
