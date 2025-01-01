Klinik am Südring
Folge 1: Das Fremde im Kopf
44 Min.Ab 12
Brennender Schmerz im Intimbereich ist nicht das einzige, was einer Studentin großes Unbehagen bereitet. Und: Der Sturz von einer Leiter erscheint zuerst wie ein harmloser Unfall im Haushalt, entwickelt sich dann aber zu einem zwischenmenschlichen Drama. Außerdem: Eine sportbewusste Besucherin fällt auf, weil sie humpelt. Als sich das Klinikteam ihr Bein näher ansieht, sind alle geschockt.
