SAT.1Staffel 4Folge 11
44 Min.Ab 12

Ein desorientierter Mann wurde von Müllarbeitern hinter einem Supermarkt gefunden. War es wirklich ein Überfall? - Eine Patientin hat einen schmerzhaften Knoten in der Brust ertastet. Der Arzt stellt eine überraschende Diagnose, die ihr Leben verändern soll. - Ein Mädchen wird nach einem Sturz vom Rad ins Krankenhaus gebracht. Als es plötzlich an Lähmungserscheinungen leidet, ist schnelles Handeln gefragt!

