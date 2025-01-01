Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Heiter bis wechselhaft

SAT.1Staffel 4Folge 19
Heiter bis wechselhaft

Klinik am Südring

Folge 19: Heiter bis wechselhaft

45 Min.Ab 12

Eine Frau nach der Menopause hat plötzlich Fieber und Blutungen. Doch die Symptome geben nicht allein einige Rätsel auf ... Ein verwahrlost aussehender junger Mann wurde auf der Straße gefunden. Er scheint vergiftet zu sein - doch warum, womit und von wem? Eine Frau bekommt während einer Modenschau plötzlich keine Luft mehr. Als sie einen erneuten Anfall erleidet, muss das Klinikteam schnell die Gründe für die Luftnot finden.

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

