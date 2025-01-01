Klinik am Südring
Folge 20: Ordnung ist die halbe Leber
44 Min.Ab 12
Ein Flugbegleiter hat einen Leberschaden und ist auf Entzug, obwohl er scheinbar noch nie im Leben Alkohol getrunken hat. Wie ist das möglich? - Ein Mädchen wird kurz vor seinem 13. Geburtstag in die Klinik gebracht. Die Feier droht, ins Wasser zu fallen, doch das scheint die junge Patientin gar nicht zu stören ...- Eine Frau verletzt sich bei einer freiwilligen Feuerwehrübung. Ihre beste Freundin wundert sich, denn eigentlich hat die Verletzte höllische Angst vor Feuer.
