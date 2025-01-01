Klinik am Südring
Folge 18: Vaterschaftsurlaub
45 Min.Ab 12
Ein Mädchen wird nach einem Sturz von seiner Mutter in die Klinik gebracht, nachdem es zwei Wochen beim Vater verbracht hatte. Doch von diesem fehlt jede Spur! - Eine Jugendreiseleiterin kommt schwer verletzt aus der Karibik zurück. Hat die Liebe sie unvernünftig werden lassen? - Eine Schwangere will unbedingt eine natürliche Geburt. Doch wie weit sie für ihren Traum zu gehen bereit ist, überrascht die Ärzte.
