Klinik am Südring

SAT.1Staffel 4Folge 112
Folge 112: Ein Mann, ein Fels

45 Min.Ab 12

Trotz unerträglicher Schmerzen will sich ein verheirateter Mann auf keinen Fall untersuchen lassen und hängt ständig an seinem Handy. Hat er eine Geliebte? - Obwohl ein Junge sich auf seine OP freut, will er kurz davor doch unbedingt nach Hause. Der dringende Eingriff steht tatsächlich auf dem Spiel. - Ein Familienvater wird nach einem angeblichen Sturz eingeliefert. Warum trägt er einen Tarnanzug? Und weshalb kommt es zum Krach mit seiner Tochter?

SAT.1
