Klinik am Südring
Folge 121: Schnell soll's gehen
45 Min.Ab 12
Eine Passantin bringt einen Mann mit Herzrasen in die Klinik. Doch war es wirklich Zufall, dass die Frau rechtzeitig zur Stelle war, um zu helfen? - Ohne Schonzeit beginnt eine Patientin wieder ihr Training, womit Verletzungen programmiert sind. Warum ist sie so verbissen? - Eine junge Patientin wird wegen Bauchschmerzen auf die Gynäkologie überwiesen, was ihre Freundin überrascht. Doch die Patientin kennt den Grund dafür genau ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick