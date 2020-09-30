Ein Wettlauf gegen die ZeitJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 125: Ein Wettlauf gegen die Zeit
45 Min.Folge vom 30.09.2020Ab 12
Eine junge Frau verliert ihren Daumen, weil ihre Kollegin sie schubst - und wird dann auch noch erpresst, denn der Daumen ist verschwunden und zur Replantation zählt jede Minute! - Als eine Patientin trotz Antibiotikatherapie rapide abbaut, rastet der Ehemann aus. Und dann spielt sein Körper nicht mehr mit. - Eine Mutter befürchtet, dass die Schlaflosigkeit ihrer Teenager-Tochter von der schwierigen Pubertät kommt. Doch dahinter steckt eine ernste Erkrankung!
