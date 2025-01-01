Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ottos Lotto-Totto-Bankrotto

SAT.1Staffel 4Folge 155
Folge 155: Ottos Lotto-Totto-Bankrotto

45 Min.Ab 16

Ein Mann liegt auf Station, weil er operiert werden muss. Allerdings ist er extrem streitsüchtig. Hat er bloß Angst vor der OP oder steckt mehr dahinter? - Eine Frau ist kurz davor, Zwillinge zu bekommen und will gegen den Rat des Arztes unbedingt eine natürliche Geburt. Woher rührt diese Starrköpfigkeit? - Eine ältere Frau bricht bei einem Tanzauftritt im Nachtclub zusammen. Ihre Tochter kann es nicht fassen: Hat ihre Mutter etwa gestrippt?

