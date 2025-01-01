Klinik am Südring
Folge 157: Das gute Kind
44 Min.Ab 12
Voller Angst bringt ein schwules Paar seine adoptierte Tochter in die Klinik. Was verschweigt das kranke Kind? - Ein vermeintlich kleiner Unfall auf dem Weg zur Arbeit wird für eine Patientin zum Kampf auf Leben und Tod. Doch warum gibt sich ihr Mann die Schuld? - Eine ungewöhnliche Kreißsaalführung endet für eine Schwangere im Krankenbett. Doch sie will nicht, dass ihr Mann davon erfährt.
