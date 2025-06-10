Guter Bruder, schlechter BruderJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 214: Guter Bruder, schlechter Bruder
23 Min.Ab 12
Ein Vater bringt seinen Sohn ins Krankenhaus - er hat Sorge, dass dieser sich eine Lebensmittelvergiftung zugezogen hat. Während der Junge untersucht wird, muss der Vater zwischen seinen zerstrittenen Söhnen vermitteln. Und: Ein Mann muss nach einem Arbeitsunfall ins künstliche Koma versetzt werden. Seine hochschwangere Frau ist mit den Nerven am Ende, als sie plötzlich selber zur Patientin wird ...
