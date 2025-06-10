Klinik am Südring
Folge 268: Der Schreikaufwagen
23 Min.Ab 12
Ein Junge schleppt sich mit Nasenbluten in die Klinik, nachdem er beim Einkaufen hingefallen war. Als Grund für den Sturz gibt er an, dass seine Beine schlapp gemacht haben. Können die Ärzte ihm helfen? - Vom Notarzt wird eine stark blutende Schwangere auf die Gynäkologie gebracht. Der Ultraschall zeigt eine Komplikation, die bei den Vorsorgeuntersuchungen nicht verborgen geblieben sein kann, doch scheinbar wussten die werdenden Eltern nichts von dem Risiko.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick