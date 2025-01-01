Klinik am Südring
Folge 78: Nussiger Schuss
45 Min.Ab 12
Nächtlicher Männerbesuch in der Klinik: Eine Patientin hat Sex, gefährdet damit ihre bevorstehende Operation und bekommt rätselhafte, neue Beschwerden. - Einer Frau ist bei der Gartenarbeit eine Hand in einen Häcksler geraten. Das Team der Klinik am Südring findet heraus, was den Unfall wirklich verursachte. - Ein Patchwork-Familienvater mit Lungenentzündung klagt über Bauchschmerzen. Es zeigt sich, dass er eine Knopfbatterie im Magen hat ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick