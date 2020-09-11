Klinik am Südring
Folge 88: No place (to) be
45 Min.Folge vom 11.09.2020Ab 12
Eine Frau mit Gefühlsstörungen im Gesicht wird behandelt. Bald gibt sie zu, an einer Arzneimittelstudie teilgenommen zu haben. War das ein fataler Fehler? - Ein Taxifahrer wurde nach einer Schlägerei in die Klinik eingeliefert. Kurz darauf bricht er zusammen, doch das liegt nicht an den Auswirkungen der Prügelei. - Ein alleinerziehender Vater bringt seine kranke Tochter in die Klinik. Ist seine strikt vegane Ernährung schuld am Zustand seines Kindes?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick