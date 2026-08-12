landuf, landab
Folge 6: Zurzibiet (AG)
16 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Diese Woche führt die Reise ins Zurzibiet im Kanton Aargau. Zwischen Landwirtschaft, Rebbergen und Flusslandschaften begegnet die Sendung Menschen, die ihre Leidenschaft mit viel Engagement leben: ein Landwirt, der nachhaltige Landwirtschaft im Einklang mit der Natur betreibt, zwei Jungwinzer, die Tradition und neue Ideen im regionalen Weinbau verbinden, sowie Kanuten, die die Dynamik und Kreativität des Freestyle-Sports auf dem Wasser erlebbar machen.
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