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Folge 8: Disentis Sedrun (GR)
16 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Diese Woche führt die Reise nach Disentis Sedrun in Graubünden. Zwischen alpiner Landschaft, Handwerk und Frauenpower begegnet die Sendung Menschen, die ihre Region mit Herzblut prägen: eine Bäuerin, die Landwirtschaft erlebbar macht, ein Berufsstrahler mit einer seltenen Handwerkskunst und eine engagierte Unternehmerin, die mit ihrem starken Frauenteam den Camping Viva führt.
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